Байден отметил мирные усилия премьера Индии по разрешению украинского кризиса

Джо Байден поблагодарил Моди за мирные усилия по разрешению украинского кризиса

Президент США Джо Байден созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поблагодарил его за мирные усилия по разрешению конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В ходе телефонного разговора американский лидер также отметил гуманитарную поддержку Украины со стороны Индии и выразил Моди благодарность за его исторические визиты в Польшу и Украину, которые стали первыми визитами индийского премьера за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди обсудил с Джо Байденом ситуацию на Украине и в Бангладеш. Лидеры стран обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине. Моди подчеркнул, что в разговоре подтвердил полную поддержку Индией скорейшего восстановлению мира и стабильности.