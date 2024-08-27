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01:17, 27 августа 2024Мир

Байден отметил мирные усилия премьера Индии по разрешению украинского кризиса

Джо Байден поблагодарил Моди за мирные усилия по разрешению украинского кризиса

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поблагодарил его за мирные усилия по разрешению конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В ходе телефонного разговора американский лидер также отметил гуманитарную поддержку Украины со стороны Индии и выразил Моди благодарность за его исторические визиты в Польшу и Украину, которые стали первыми визитами индийского премьера за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди обсудил с Джо Байденом ситуацию на Украине и в Бангладеш. Лидеры стран обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине. Моди подчеркнул, что в разговоре подтвердил полную поддержку Индией скорейшего восстановлению мира и стабильности.

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      Марина Совина
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