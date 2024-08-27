Белгородский глава обратился к жителям региона на фоне сообщений о попытках прорыва ВСУ

Губернатор Гладков после сообщений о попытке прорыва ВСУ: сохраняйте спокойствие

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона на фоне сообщений о попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ пропускного пункта Шебекино и поселка Нехотеевка и призвал сохранять спокойствие. С таким заявлением губернатор выступил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жителям Белгородской области следует доверять лишь официальным источникам информации.

Также губернатор привел комментарий российского оборонного ведомства, которое описало ситуацию на белгородской границе как сложную, но контролируемую.

О возможных попытках прорыва через границу в Белгородской области сообщали Telegram-каналы Mash и Shot. По информации первого, атаки произошли в районах пункта пропуска «Шебекино» и Нехотеевка, ВСУ суммарно задействовали около 500 человек. Shot опроверг сообщения о попытке прорыва у Шебекино.