PLOS ONE: бонобо оказались миролюбивее людей

Международная группа исследователей под руководством Киотского университета обнаружила, что бонобо, также известные как карликовые шимпанзе, демонстрируют лишь умеренную версию сплоченности внутри группы при угрозе со стороны других групп. Результаты, опубликованные в журнале PLOS ONE, предполагают, этот вид человекообразных обезьян более миролюбив по сравнению с другими видами, включая человека.

Чтобы проверить связь между внутригрупповой сплоченностью и угрозами внешних групп, биологи провели эксперимент, максимально приближенный к ранее проведенному на обычных шимпанзе. В присутствии восьми групп бонобо из пяти мест в четырех странах была воспроизведена вокализация других групп, чтобы наблюдать их реакцию на внешнюю угрозу.

Бонобо были бдительны и внимательны к звукам других групп, однако проявили лишь небольшое увеличение социальной сплоченности по сравнению с шимпанзе. Обезьяны сидели прямо, в менее раслабленной позе; кроме того, наблюдалось незначительное увеличение темпов социального груминга — поведения, укрепляющего социальные связи.

Авторы исследования предполагают, что такое поведение могло развиться у общего предка людей, шимпанзе и бонобо, жившего 5-6 миллионов лет назад, в ответ на групповые конфликты. Однако с течением времени и снижением интенсивности межгрупповой конкуренции у бонобо сила этого эффекта также уменьшилась.

Результаты исследования подтверждают глубокие корни группового конфликта у нашего вида, но также показывает, что это поведение можно преодолеть. Бонобо, в отличие от других видов обезьян, включая шимпанзе, горилл и людей, нашли способ смягчить агрессию, что важно для понимания возможной эволюции миролюбивого поведения.