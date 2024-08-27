Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:08, 27 августа 2024Из жизни

Бывший сотрудник Пентагона рассказал о ядерных ловушках для секретной охоты на НЛО

Пентагон готовил ядерные ловушки для секретной охоты на неопознанные объекты

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных феноменов Луис Элизондо рассказал о секретной охоте на НЛО и ловушках для пришельцев, которые якобы готовил Пентагон. Об этом сообщает издание The Byte.

В интервью Daily Mail Элизондо упомянул, что пришельцев привлекают ядерные объекты. Американские власти якобы планировали воспользоваться этим, чтобы поймать их для изучения. «У нас был план устроить нечто с действительно крупным ядерным следом, — утверждает он. — Нечто, перед чем НЛО, как мы знаем, не могут устоять». По его словам, как только пришельцы купятся на эту уловку, «ловушка бы захлопнулась».

До 2017 года Элизондо возглавлял правительственную программу по исследованию неопознанных объектов. Он рассказывает об этом периоде своей жизни в книге «Неминуемо: изнутри охоты Пентагона на НЛО», которая вышла в августе. По его словам, рукопись почти год проверяли сотрудники американского военного ведомства. Он получил разрешение на публикацию лишь после того, как они убедились, что в тексте нет засекреченной информации.

Материалы по теме:
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023
Зловещая тишина Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Зловещая тишинаИнопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
5 сентября 2019
Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Тайная угрозаАмериканцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
2 июня 2019

Как пишет издание Daily Beast, по утверждению Элизондо, в течение 50 лет научным консультантом американских властей по вопросам пришельцев якобы был стэнфордский физик Харольд Путхофф. Сейчас ему 88 лет, и он известен, главным образом, своими псевдонаучными изысканиями. Помимо НЛО, Путхофф интересовался сайентологией, ясновидением, телекинезом и энергией вакуума.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

      На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны

      Россиянин сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя кафе

      Под Москвой мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

      США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

      В РХБЗ предупредили о возможных провокациях ВСУ с химбоеприпасами

      Известный юморист-иноагент избавился от жилья в России

      Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

      В РХБЗ сообщили о подготовке ВСУ к применению западного химического оружия

      Ученые нашли частицы крови на Туринской плащанице с ликом Христа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше