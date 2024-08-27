Бывший сотрудник Пентагона рассказал о ядерных ловушках для секретной охоты на НЛО

Пентагон готовил ядерные ловушки для секретной охоты на неопознанные объекты

Бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных феноменов Луис Элизондо рассказал о секретной охоте на НЛО и ловушках для пришельцев, которые якобы готовил Пентагон. Об этом сообщает издание The Byte.

В интервью Daily Mail Элизондо упомянул, что пришельцев привлекают ядерные объекты. Американские власти якобы планировали воспользоваться этим, чтобы поймать их для изучения. «У нас был план устроить нечто с действительно крупным ядерным следом, — утверждает он. — Нечто, перед чем НЛО, как мы знаем, не могут устоять». По его словам, как только пришельцы купятся на эту уловку, «ловушка бы захлопнулась».

До 2017 года Элизондо возглавлял правительственную программу по исследованию неопознанных объектов. Он рассказывает об этом периоде своей жизни в книге «Неминуемо: изнутри охоты Пентагона на НЛО», которая вышла в августе. По его словам, рукопись почти год проверяли сотрудники американского военного ведомства. Он получил разрешение на публикацию лишь после того, как они убедились, что в тексте нет засекреченной информации.

Как пишет издание Daily Beast, по утверждению Элизондо, в течение 50 лет научным консультантом американских властей по вопросам пришельцев якобы был стэнфордский физик Харольд Путхофф. Сейчас ему 88 лет, и он известен, главным образом, своими псевдонаучными изысканиями. Помимо НЛО, Путхофф интересовался сайентологией, ясновидением, телекинезом и энергией вакуума.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».