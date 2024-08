Бывший сотрудник Пентагона рассказал о залетавших в его дом инопланетных зеленых шарах

Бывший сотрудник Пентагона рассказал о зеленых светящихся шарах в его доме

Бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) Луис Элизондо опубликовал воспоминания о работе в Пентагоне. Фрагменты его книги Imminent: Inside the Pentagon’s Hunt for U.F.O.s, («Неминуемо: изнутри охоты Пентагона на НЛО») пересказывает The New York Times.

Элизондо уволился из Пентагона в 2017 году. Он пожаловался на то, что чрезмерная скрытность, нехватка ресурсов и внутренние распри организации препятствуют изучению внеземной жизни, и стал делиться секретной информацией, которую ему удалось получить на своем посту. Он подчеркнул, что публикует мемуары с одобрения руководства американского Министерства обороны.

В книге бывший сотрудник Пентагона пишет, что человечество — не единственная разумная форма жизни во Вселенной. Согласно заявлениям Элизондо, ему приходилось сталкиваться с биологическими останками нечеловеческого происхождения. Он также рассказал об инопланетных светящихся шарах, периодически залетавших в его дом на протяжении семи лет. По словам Элизондо, они были зеленого цвета и размером с баскетбольный мяч.

Мужчина утверждает, что шары видели его жена, дочери и соседи. Он отметил, что эти странные объекты могли проходить сквозь стены. Ему также показалось, что их перемещения контролировались кем-то.

Кроме того, в книге Элизондо выразил тревогу из-за существования технологий, превосходящих разработки США и других стран. Он отметил, что летательные аппараты, управляемые внеземным разумом, могут представлять угрозу для всего человечества.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Шотландии заявил, что столкнулся с пришельцами 50 лет назад. По словам бывшего школьного уборщика, тогда он заметил в 30 метрах над землей странный конический объект коричневого цвета размером примерно с трейлер.