Предложена гипотеза использования черных дыр высокоразвитыми цивилизациями

Research Notes of the AAS: черные дыры можно использовать для получения энергии

Профессор астрофизики гарвардского университета Ави Леб предложил гипотезу, согласно которой развитые цивилизации могут создавать черные дыры для обеспечения своей планеты неисчерпаемым источником энергии. Гипотеза изложена в его статье, опубликованной в журнале Research Notes of the AAS.

Идея Леба заключается в том, что черные дыры можно использовать для получения энергии, полагаясь на процессы, связанные с излучением Хокинга. Он предполагает, что можно создать маленькую черную дыру, которая будет вращаться вокруг родной планеты цивилизации, испуская энергию в виде излучения. Эта черная дыра может быть весом около ста тысяч тонн и обеспечивать планету энергией на неопределенный срок.

Такая черная дыра, несмотря на ее малый размер, может испариться за полтора года из-за излучения Хокинга, но если поддерживать ее аккрецией материи, то она сможет функционировать бесконечно долго. Для поддержания работы черной дыры потребуется всего около 2,2 килограмма материи в секунду. В этом случае черная дыра будет преобразовывать массу в энергию с эффективностью 100 процентов, что делает этот метод крайне перспективным.

Если сравнить этот метод с использованием антиматерии, то создание необходимого количества антиматерии в настоящее время невозможно для человечества. В свою очередь, предложенная черная дыра могла бы поставлять 40 квадриллионов ватт энергии, что в десять тысяч раз превышает текущее глобальное потребление энергии.

Черная дыра может быть использована для переработки любого вида материи, что способно решить проблему утилизации отходов. Расчеты Леба показали, что мировое производство мусора, составляющее около 1,92 миллиарда тонн в год, могло бы кормить такую черную дыру в течение более 437 миллионов лет.

Ученый предполагает, что, если такие черные дыры на орбите вокруг планет будут обнаружены, это может служить признаком существования высокоразвитой цивилизации. Система будет выглядеть как каменистая планета, которая освещается спутником, испускающим гамма-излучение.

Однако для создания черной дыры потребуется сжатие вещества до экстремальной плотности. Например, чтобы создать черную дыру массой 10 в 11-й степени граммов, материю нужно сжать до плотности, на 60 порядков превосходящую плотность железа. При этом плотность атомных ядер или нейтронных звезд всего на 15 порядков превышает плотность твердого тела. Леб считает, что самым реалистичным способом будет создание черной дыры из света, что допускает общая теория относительности.

Однако ранее ученые Университета Ватерлоо и Мадридского университета Комплутенсе опровергли существование кугельблицов — черных дыр, которые возникают при высокой концентрации света в одной точке. Согласно их выводам, появлению таких объектов препятствуют эффекты квантовой механики.