Экс-футболист «Арсенала» и «Ювентуса» завершил карьеру в 34 года

Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Щенсный завершил карьеру в 34 года

Футбольный вратарь Войцех Щенсный в 34 года завершил спортивную карьеру. Об этом он объявил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я отдал игре все, что у меня было. Я отдал футболу 18 лет своей жизни, каждый день, без оправданий. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, душа уже в другом месте», — заявил он. Вратарь отметил, что сейчас пришло время уделить все внимание семье — жене и двум детям.

Щенсный играл за английские «Арсенал» и «Брентфорд», итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Арсеналом» он дважды завоевал Кубок Англии и еще один раз — Суперкубок. В составе «Ювентуса» голкипер трижды выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также один раз брал Суперкубок.

Щенсный также выступал в составе сборной Польши. За национальную команду он провел 84 матча.