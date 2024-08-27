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11:12, 27 августа 2024Спорт

Фигурист сравнил сложность попадания в сборную России и съема квартиры в Москве

Мозалев: снять квартиру в Москве оказалось сложнее, чем попасть в сборную России

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Российский фигурист Андрей Мозалев сравнил сложность попадания в национальную сборную и съема жилья в Москве. Его слова приводит Sport24.

Мозалев рассказал, что перед переездом из Санкт-Петербурга в Москву его семья начала искать квартиру в столице и приметила ту, в которой он сейчас живет. «Нам сначала даже показывать не хотели: папа всем этим занимался, ему сказали, что я слишком молодой и так далее. В итоге пришлось сказать, кто я», — вспомнил фигурист.

Спортсмен отметил, что ему повезло и из других претендентов хозяева выбрали его. «Снять квартиру в Москве оказалось сложнее, чем попасть в сборную России», — заключил он.

21-летний Мозалев — чемпион мира среди юниоров. На взрослом уровне он становился призером этапов Гран-при и занимал третье место на чемпионате страны. С января 2024-го фигурист тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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      Дарья Коршунова
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