Имущество владельца марки водки «Столичная» передали государству

В доход России передали активы алкогольного миллиардера Шефлера

Судебные приставы передали в доход государства имущество алкогольного миллиардера Юрия Шефлера. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) РФ пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что деятельность владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» была признана экстремистской. Бизнесмен и подконтрольные ему компании активно поддерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также дискредитировали власти РФ.

В рамках изъятия активов олигарха и владельца одного из крупнейших отечественных производств алкоголя на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) были зачислены свыше 90 тысяч акций и 100 процентов долей в уставном капитале акционерных обществ, рассказали приставы.

В июле ФССП России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits, украинским олигархом Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). Национализированы были компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть активов АО «Феодосийский завод коньяков и вин», принадлежащих иностранному юрлицу Brand Group Corporation Limited. «Родник и К» и «Русский Север» производили, в частности, водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак».