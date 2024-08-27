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15:06, 27 августа 2024Экономика

Крупнейшая экономика Европы сократилась

Destatis: ВВП Германии снизился на 0,1 процента в апреле-июне

Фото: Lisi Niesner / Reuters

По итогам апреля-июня 2024 года ВВП Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, снизился на 0,1 процента в сравнении с показателем первого квартала. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении ВВП ФРГ не изменился с поправкой на число рабочих дней, уточнили в ведомстве. Однако в квартальном плане в апреле-июне наблюдался незначительный спад, заявила глава Destatis Рут Бранд. «После небольшого роста в предыдущем квартале экономика Германии снова охладилась весной», — резюмировала она.

Наибольший спад за отчетный период продемонстрировал строительный сектор, который сократился на 3,2 процента. В свою очередь, в сфере услуг было зафиксировано падение на 0,2 процента, а в отрасли торговли, транспорта и гостиничного бизнеса — 0,6 процента, уточнили в Destatis.

Снижение темпов роста крупнейшей экономики Европы происходило на фоне заметного снижения инвестиций в промышленный сектор, являющийся одним из ключевых для ВВП Германии. В апреле-июне этот показатель упал на 4,1 процента к уровню предыдущего квартала. В свою очередь, суммарные вложения в строительную сферу за отчетный период сократились на 2 процента, резюмировали в ведомстве.

Ранее президент Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст заявил о погружении немецкой экономики в глубокий кризис. По его словам, ВВП Германии сейчас сталкивается со стагнацией, для которой характерно снижение объемов производства и торговли на протяжении длительного периода времени. На эту проблему указывал и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Для преодоления кризиса, как утверждал он, стране потребуется привлечь больше частных и государственных инвестиций.

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      Анатолий Акулов
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