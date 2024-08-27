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15:28, 27 августа 2024Россия

Минобороны России показало сброс бомб с истребителя Су-34 на бойцов ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео удара Су-34 по бойцам ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео удара истребителя Су-34 по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Ролик ведомство предоставило «Ленте.ру».

На кадрах видно, как самолет взлетает, после чего его экипаж сбрасывает бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции по замаскированной украинской технике и живой силе.

Где именно был нанесен удар, в ведомстве не раскрыли, однако подчеркнули, что летчики получили подтверждение об уничтожении цели, а затем вернулись на аэродром.

Ранее Минобороны России показало видео удара по замаскированному бронетранспортеру ВСУ, обнаруженному разведкой одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Курской области, барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате цель была уничтожена.

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ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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