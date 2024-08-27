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16:11, 27 августа 2024Экономика

Украина собралась закупать аккумуляторы для школ и больниц

Норвежский стартап Morrow поставит аккумуляторы для украинских школ и больниц

Фото: Unsplash

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины заключило меморандум о взаимопонимании с норвежским стартапом Morrow, который намерен поставлять в страну аккумуляторные системы. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters.

Предполагается, что их будут устанавливать в социальные объекты республики, в том числе в школы и больницы. Аккумуляторы позволят справиться с последствиями отключений электроэнергии, которые происходят в результате обстрелов.

Первые коммерческие устройства компания хочет выпустить до конца года. Генеральный директор Morrow Ларс Кристиан Бахер подчеркнул, что понимает срочность заказа и сделает все возможное, чтобы запустить поставки на Украину до конца первого квартала 2025 года. По его оценке, в ближайшие годы республике понадобится много батарей.

Норвегия стремится развивать индустрию производства аккумуляторов в связи с доступом к дешевой возобновляемой энергии и близости к потенциальным потребителям.

Месяц назад с продолжительными отключениями электроэнергии столкнулись южные регионы России. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в происходящем аномальную жару. Из-за нее, по его словам, энергосистема испытывает колоссальные нагрузки.

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      Платон Щукин
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