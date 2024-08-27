Начались продажи нового среднетоннажного грузовика

СТТ: в России стартовали продажи среднетоннажного грузовика «Валдай 12»

В России начались продажи нового среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай 12». Об этом со ссылкой на группу компаний «Современные транспортные технологии» (СТТ) сообщило агентство «Автостат».

Данное транспортное средство предназначено для внутригородских и магистральных перевозок. Грузовик можно приобрести в четырех модификациях. Их различие в длине колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 миллиметров. Производители уверяют, что на базе шасси «Валдай 12» можно изготовить как фургоны, так и платформы, цистерны, эвакуаторы, подъемники и прочую спецтехнику. Грузоподъемность шасси — восемь тонн.

Ранее сообщалось, что в июне в России больше чем на 16 процентов упали суммарные объемы продаж новых грузовиков.

По данным Минпромторга, за январь-июль продажи грузовых автомобилей снизились на пять процентов.