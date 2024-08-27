Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 27 августа 2024Экономика

Начались продажи нового среднетоннажного грузовика

СТТ: в России стартовали продажи среднетоннажного грузовика «Валдай 12»

Изображение: autoplatform.ru

В России начались продажи нового среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай 12». Об этом со ссылкой на группу компаний «Современные транспортные технологии» (СТТ) сообщило агентство «Автостат».

Данное транспортное средство предназначено для внутригородских и магистральных перевозок. Грузовик можно приобрести в четырех модификациях. Их различие в длине колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 миллиметров. Производители уверяют, что на базе шасси «Валдай 12» можно изготовить как фургоны, так и платформы, цистерны, эвакуаторы, подъемники и прочую спецтехнику. Грузоподъемность шасси — восемь тонн.

Ранее сообщалось, что в июне в России больше чем на 16 процентов упали суммарные объемы продаж новых грузовиков.

По данным Минпромторга, за январь-июль продажи грузовых автомобилей снизились на пять процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский рассказал о замысле операции в Курской области

      Сын Макаревича сыграл в российском фильме про проблему отцов и детей

      Японский лунный модуль SLIM завершил работу

      В ДНР рассказали о возможности взять формирования ВСУ в котел

      Российский хакер похитил у банков почти 170 миллионов рублей и был осужден

      Москвичам пообещали рекордно жаркое 1 сентября

      Врач предупредил о вызывающих мигрень продуктах

      Во Франции оценили возможность помощи России Дурову

      В «Росатоме» договорились с МАГАТЭ о немедленной реакции на агрессию против АЭС

      Верховный лидер Ирана назвал Дурова несчастным молодым человеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше