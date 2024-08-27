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11:11, 27 августа 2024Экономика

Европа научилась обходиться без торговли с Россией

«Ъ»: Европа справилась с дефицитом во внешней торговле после разрыва с Россией

Фото: Johanna Geron / Reuters

По итогам второго квартала торговый баланс Евросоюза (ЕС) сложился с профицитом 40,4 миллиарда евро, таким образом, положительный итог зафиксирован четвертый квартал подряд. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет «Коммерсантъ».

По оценке издания, такая статистика позволяет утверждать, что Европа научилась обходиться без торговли с Россией, а проблемы, имевшие место с первого квартала 2022 года, когда начались военные действия на территории Украины, преодолены.

Максимума — 155 миллиардов евро — дефицит торгового баланса в ЕС достиг в третьем квартале 2022 года из-за рекордных цен на природный газ и дорогой нефти. Отдельно в энергетическом секторе минус оценивался в 193,8 миллиарда.

Впервые выйти в плюс Европе удалось в третьем квартале 2023 года, тогда результат составил 18 миллиардов. Через год можно утверждать, что тенденция стала устойчивой, а выпавшие поставки из России успешно замещаются другими партнерами объединения. В том числе наблюдается рост экспорта в США, Японию, Южную Корею, Индию и Бразилию.

В то же время рост поставок фиксируется в Турцию, Китай, Казахстан и Армению, откуда, как предполагают власти ЕС, товары перенаправляются в Россию. Европа продолжает искать способы заблокировать такие процессы, а улучшение собственного торгового баланса дает возможность усилить давление по этому направлению.

Ранее сообщалось, что по итогам июня товарооборот России и Евросоюза упал до 4,9 миллиарда евро, что стало минимумом с сентября 1999 года. В месячном выражении сокращение составило 10 процентов.

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      Платон Щукин
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