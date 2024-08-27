Зубы и челюсть древнего носорога в посылке из России в Германию попали на видео

ФТС: мужчина отправил 22 зуба и челюсть древнего носорога из России в Германию

22 окаменелых зуба и фрагмент нижней челюсти древнего шерстистого носорога обнаружили новороссийские таможенники в посылке, отправленной из России в Германию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) и предоставили оперативное видео.



На кадрах видны останки древнего животного.

23 предмета палеонтологии в трех посылках пытался отправить за границу 41-летний мужчина. Он заявил таможенникам, что это сувениры стоимостью две тысячи рублей. Экспертиза установила, что останки принадлежат вымершему животному, жившему во времена мамонтов. Зубы и челюсть признаны культурными ценностями, для вывоза которых необходимо разрешение Минкультуры России.

Отправитель был осужден на три года условно за контрабанду, сообщили в ФТС. Изъятые предметы переданы в музей Краснодарского края.

15 августа сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли 13 зубов кашалота.