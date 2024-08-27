Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 27 августа 2024Силовые структуры

Зубы и челюсть древнего носорога в посылке из России в Германию попали на видео

ФТС: мужчина отправил 22 зуба и челюсть древнего носорога из России в Германию

22 окаменелых зуба и фрагмент нижней челюсти древнего шерстистого носорога обнаружили новороссийские таможенники в посылке, отправленной из России в Германию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) и предоставили оперативное видео.
 
На кадрах видны останки древнего животного.

23 предмета палеонтологии в трех посылках пытался отправить за границу 41-летний мужчина. Он заявил таможенникам, что это сувениры стоимостью две тысячи рублей. Экспертиза установила, что останки принадлежат вымершему животному, жившему во времена мамонтов. Зубы и челюсть признаны культурными ценностями, для вывоза которых необходимо разрешение Минкультуры России.

Отправитель был осужден на три года условно за контрабанду, сообщили в ФТС. Изъятые предметы переданы в музей Краснодарского края.

15 августа сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли 13 зубов кашалота.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор прокомментировал сообщения о попытке прорыва ВСУ под Белгородом

      Перевозивший из Германии пистолет в пылесосе россиянин получил три года в колонии

      Раненного в Курской области военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение. У него поражены огнем 20 процентов тела

      Шура подтвердил лечение Глюкозы в рехабе после скандального концерта

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Звезда «Великолепного века» приехал в Казань

      Российский корабль уничтожил дроны на учениях

      В Европе заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине

      Российские военные нанесли удар по объекту с наемниками в Хмельницкой области

      Зубы и челюсть древнего носорога в посылке из России в Германию попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше