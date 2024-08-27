С российских IT-компаний решили собрать больше денег

Минцифры собирается ввести сбор с IT-компаний в пользу профильных вузов

Крупные российские IT-компании должны будут направлять на нужды профильных вузов пять процентов от суммы, которую они сэкономили благодаря льготам для отрасли. Об этом на пресс-завтраке «Яндекс Образования» под названием «Бигтехи и университеты: итоги приемной кампании 2024/2025 и модели партнерства» заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

По его словам, без таких сборов компаниям с определенным годовым оборотом со следующего года не будут продлевать аккредитации. Об окончательных параметрах решения, в том числе в вопросе оборотов, власти, скорее всего, договорятся в сентябре-октябре.

Министр объяснил, что без участия бизнеса вузы не смогут обеспечить необходимое качество специалистов. Помимо выплат, ведомство интересуют кадры, которые компании могли бы делегировать в учебные заведения для повышения качества образования, и новые программы.

Объясняя необходимость таких решений, чиновник пристыдил IT-компании, что долгое время дискуссия шла только в сторону различных льгот для бизнеса и сотрудников, но не было никаких ответных шагов.

Ранее председатель правления ассоциации «Отечественный софт», глава компании InfoWatch Наталья Касперская предложила сделать обязательным для IT-бизнеса «субботник», то есть принудить их разрабатывать аналоги сложного иностранного ПО, которые не принесут коммерческой выгоды.