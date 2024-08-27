Пленный боец ВСУ назвал дебильным поведение своих сослуживцев

Пленный Тяжкороб: бойцы ВСУ в Курской области вели себя как дебилы и дикари

Пленный боец ВСУ Николай Тяжкороб назвал поведение своих сослуживцев в Курской области дебильным. Интервью с военным показали «Известия».

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели — рассыпали все. Дикари», — оценил он.

Также Тяжкороб рассказал, что их подразделение разместили в гражданских домах, и многие из бойцов, начинали заниматься мародерством, не успев раздеться. «Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное» — перечислил он «приоритеты» украинских военных.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Атпи Алаудинов рассказал, что когда бойцы ВСУ попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит. «Они все являются мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», — заключил он.