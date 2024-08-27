Погранслужба Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию

В Финляндии оштрафуют троих перешедших границу с Россией французов

Пограничная служба Финляндии задержала трех граждан Франции, перешедших границу с Россией ради наблюдения за природой и птицами. Об этом сообщила пресс-служба финского ведомства.

Прокурор требует их приговорить к штрафу за незаконное пересечение государственной границы с Россией в финском местечке Париккала. Уточняется, что когда французы подошли к границе со стороны Финляндии, то увидели знаки, предупреждающие о пограничной зоне. Однако, отметили в ведомстве, «любопытство взяло верх над благоразумием» и они проигнорировали их. В России граждане Франции пробыли всего несколько минут.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью.