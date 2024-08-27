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13:07, 27 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрозе смерчей в популярном туристическом регионе

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 августа

Кадр: Елизавета Тихомирова / ТАСС

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, 27 и 28 августа местами на Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

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Более того, на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

«Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, — говорится в сообщении. — По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой».

Ранее сильный ветер унес россиянина на доске для серфинга в открытое море в Анапе. Туриста из Москвы на сапборде унесло на километр от берега. Мужчина обратился за помощью к спасателям.

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      Фариза Бацазова
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