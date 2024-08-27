Россиянам разрешили селиться на чердаках и в подвалах

Верховный суд разрешил россиянам строить квартиры на технических этажах домов

Россиянам разрешили селиться на технических этажах многоквартирных домов — к ним в том числе относятся чердаки и подвалы. Такое решение вынес Верховный суд РФ, пишет «Российская газета».

Поводом для разбирательств стал случай в Санкт-Петербурге. Россиянка приобрела квартиру на последнем, техническом, этаже многоквартирного дома. Через полгода женщина попросила администрацию муниципалитета согласовать перепланировку и перевод помещения из нежилого в жилое, но получила отказ. Власти пояснили, что проект нарушает противопожарные нормы и ряд других обязательных требований.

Районный суд решил, что администрация отказала россиянке совершенно законно — лифт в доме не поднимается выше 16-го этажа. При этом к жилым помещениям выше пятого этажа он должен ходить. Тогда женщина обратилась в Верховный суд РФ. Там решили, что подъем на один этаж не противоречит норме. Не понравилось Верховному суду и то, как другие инстанции оценили пожарную безопасность. Отдельный эвакуационный выход нужен, если на техническом этаже вместе с квартирой истца будут помещения общественного назначения, подчеркнули специалисты.

Ранее Верховный суд признал незаконным переоформление недвижимости на родителей при разводе. Такое решение было вынесено по делу, когда один из бывших супругов переписал квартиру на мать.