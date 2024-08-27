Россияне инсценировали 16 аварий для получения страховых выплат и были задержаны

В Новосибирске задержали аферистов за инсценировку 16 аварий ради страховки

В Новосибирске сотрудники силовых структур задержали россиян, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Предполагаемые аферисты инсценировали минимум 16 аварий с целью получения страховых выплат. Материальный ущерб составил более шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии обследовал разрушенный бункер украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Внутри него были обнаружены останки пятерых военнослужащих украинской пограничной службы и бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а также пистолет Макарова, гранатомет RGW 90 Matador западного производства, 800 граммов тротила, магнитная кумулятивная мина КЗУ-2, две гранаты Ф-1 и более 500 патронов натовского калибра.