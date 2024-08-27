«Известия»: стоимость сбора в школу в 2024 году уменьшилась на 21 процент

В 2024 году в России собрать ребенка в школу стало дешевле — средний чек покупки в категории школьной формы для девочек снизился на 21 процент. Об этом со ссылкой на исследование сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN пишут «Известия».

Стоимость набора для девочки, состоящего из блузки, платья, сарафана, юбки и брюк, составила в этом году в среднем 8625 рублей. Сборы мальчика обойдутся в еще меньшую сумму, на покупку комплекта из двух сменных рубашек, брюк и костюма необходимо потратить примерно 7450 рублей. Средняя стоимость костюмов снизилась на 27 процентов в годовом выражении.

При этом спрос на форму для девочек по сравнению с 2023 годом увеличился на 34 процента, для мальчиков — на 15 процентов. Заметнее всего накануне 1 сентября подскочили продажи рюкзаков и портфелей для школы в ценовой категории 1,5-2 тысячи рублей — в 2,3 раза. Средняя стоимость самого популярного рюкзака на маркетплейсах составила 1740 рублей.

Специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, что в период с 1 по 20 августа 2024 года цены на букеты в России подскочили на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1788 рублей. Средняя стоимость одной розы выросла за год на 9 процентов, до 170 рублей, хризантемы подорожали на 18 процентов — до 195 рублей за штуку.