Трамп пообещал создать космическую нацгвардию США

Трамп пообещал создать нацгвардию Космических сил США в случае переизбрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал создать Национальную космическую гвардию в случае своего переизбрания. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Детройте, передает Military Times.

«Пришло время создать Национальную космическую гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США», — сказал политик. Трамп напомнил, что в ходе первого президентского срока он поручил создать Космические силы, назвав это одним из своих главных достижений.

Также республиканец пообещал вкладывать больше финансовых средств в различные технологии, включая искусственный интеллект, робототехнику, беспилотники и гиперзвуковое оружие.

Ранее Дональд Трамп похвалил российскую армию. «Они победили Германию, они победили Наполеона. Они — мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — сказал политик.

