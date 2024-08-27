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00:56, 27 августа 2024Мир

Трамп пообещал создать космическую нацгвардию США

Трамп пообещал создать нацгвардию Космических сил США в случае переизбрания

Фото: Ron Sachs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал создать Национальную космическую гвардию в случае своего переизбрания. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Детройте, передает Military Times.

«Пришло время создать Национальную космическую гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США», — сказал политик. Трамп напомнил, что в ходе первого президентского срока он поручил создать Космические силы, назвав это одним из своих главных достижений.

Также республиканец пообещал вкладывать больше финансовых средств в различные технологии, включая искусственный интеллект, робототехнику, беспилотники и гиперзвуковое оружие.

Ранее Дональд Трамп похвалил российскую армию. «Они победили Германию, они победили Наполеона. Они — мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — сказал политик.

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      Артём Верейкин
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