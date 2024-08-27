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14:54, 27 августа 2024Бывший СССР

Украинские власти вывезли более 47 тысяч жителей из Херсонской области

Украинские власти вывезли более 47 тысяч жителей из-под Херсона с 2022 года

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинские власти с конца 2022 года эвакуировали из находящихся под их контролем районов Херсонской области около 47,5 тысячи жителей. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин, передает ТАСС.

По его словам, среди всех эвакуированных 6,5 тысячи детей.

Киев регулярно проводит эвакуацию населения на подконтрольных ему территориях в целях безопасности. Эвакуация также осуществлялась из Донецкой народной республики и ряда населенных пунктов Сумской и Харьковской области.

Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации. В зону эвакуации вошел 21 населенный пункт Константиновской общины и шесть населенных пунктов Селидовской.

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      Илья Таксюр
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