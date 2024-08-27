В ЛНР сообщили о расширении плацдарма для наступления под Купянском

Российские военные расширяют плацдарм для наступления под Купянском Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В районе Песчаного мы расширяем плацдарм для последующего наступления и освобождения сразу нескольких населенных пунктов: Кругляковки, Глушковки, Новоосиново», — сообщил он.
Марочко отметил, что тактическое положение российских бойцов на купянском направлении существенно улучшилось. «Есть планомерное продвижение в районе Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки», — добавил эксперт.
Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. По его оценкам, положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное значительно ухудшилось.