В ЛНР сообщили о расширении плацдарма для наступления под Купянском

Марочко заявил, что силы России расширяют плацдарм для наступления под Купянском

Российские военные расширяют плацдарм для наступления под Купянском Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе Песчаного мы расширяем плацдарм для последующего наступления и освобождения сразу нескольких населенных пунктов: Кругляковки, Глушковки, Новоосиново», — сообщил он.

Марочко отметил, что тактическое положение российских бойцов на купянском направлении существенно улучшилось. «Есть планомерное продвижение в районе Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки», — добавил эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. По его оценкам, положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное значительно ухудшилось.