В России многодетной семье подбросили новорожденного

В Карачаево-Черкесии многодетной семье на участок подбросили новорожденного

В селе Счастливое в Карачаево-Черкесии многодетной семье на участок подбросили новорожденного. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям российского издания, мальчику было всего несколько часов. Плач на участке услышал один из семерых детей хозяев дома.

Мальчик заметил в траве ребенка и побежал обо всем рассказать матери. Женщина занесла грудничка в дом, поменяла подгузник и перепеленала. Она связалась с главой села — тот вызвал сотрудников полиции и медиков.

Мальчика забрали в роддом. По словам врачей, судя по пуповине, его выбросили сразу после рождения. Сейчас с ним все хорошо, его уже готовы усыновить. Биологическую мать пока обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы избила младенца во время онлайн-трансляции. Удалось выяснить, что молодая мать употребляет наркотические вещества.