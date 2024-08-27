В российском регионе пять человек пострадали в результате атак ВСУ

Гладков: при атаках ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали еще пять жителей Белгородской области, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«За медицинской помощью в Краснояружскую ЦРБ обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка Краснояружского района. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение», — добавил он. Гладков также сообщил о повреждении легковых автомобилей, один из которых сгорел.

Вечером 26 августа атаке ВСУ подвергся город Шебекино, в результате которой были ранены двое мирных жителей. В трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками посечены две машины.

Ранее украинские войска провели массированную атаку на Белгородскую область. Ударам подверглись более 30 населенных пунктов, ранения получили пять человек.