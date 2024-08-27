Полковник Уилкерсон: Путин слишком умен, чтобы поддаться на провокации США

Президент России Владимир Путин слишком умен, чтобы поддаться на провокации США, связанные с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Президент Путин слишком умен и расчетлив, чтобы использовать атаку ВСУ на Курскую область как предлог для расширения конфликта», — отметил военный эксперт.

Уилкерсон также подчеркнул, что «было бы очень славно, если в Вашингтоне был бы кто-то хоть наполовину такой же рассудительный, как Владимир Путин».

21 августа Уилкерсон заявил, что российские войска уничтожают лучшие бригады ВСУ, вторгшиеся в Курскую область. По словам бывшего военного, вместо улучшения переговорных позиций Киев прямо сейчас лишается стратегических резервов.