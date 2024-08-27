В УФСИН опровергли провокации против осужденных мусульман в волгоградской ИК-19

УФСИН: против осужденных мусульман в волгоградской ИК-19 не было провокаций

Начало событий в новости ФСИН России решила вознаградить осужденных за помощь при захвате заложников

В УФСИН России по Волгоградской области опровергли информацию о провокации против осужденных мусульман в волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) перед захватом заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В УФСИН указали, что сообщения о плохих условиях содержания заключенных и информация о провокациях против находящихся под стражей в колонии мусульман, которая якобы была опубликована в одном из Telegram-каналов, является ложной.

Ранее сообщалось, что руководство ФСИН России решило вознаградить осужденных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области за оказание помощи сотрудникам и заключенным, которых взяли в заложники.