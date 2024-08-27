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08:19, 27 августа 2024Силовые структуры

Вора-рекордсмена отдали под суд за кражу миллиарда рублей из российского банка

Прокуратура направила в суд дело о краже 1 млрд руб. из ячеек банка в Петербурге

Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина России и Молдавии Артура Барбынцы, обвиняемого в рекордной краже ценностей и наличности из банковских ячеек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Мужчина предстанет перед Петроградским судом Петербурга, который рассмотрит по существу его дело.

По версии следствия, в марте 2024 года Барбынев, используя установленные в хранилище банка специальные считывающие приспособления, получил доступ к восьми сейфовым ячейкам. За три дня он забрал из них ювелирные изделия и наличность на общую сумму превышающую один миллиард рублей.

Вора-рекордсмена задержали через несколько дней в аэропорту Сочи. Часть похищенного полицейские нашли в арендованной соучастниками квартире в Подмосковье.

Правоохранители ищут соучастников кражи века, которые изготовили безымянную карту и универсальный ключ для открытия банковских ячеек.

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      Любовь Ширижик
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