Задержание россиянина за подготовку диверсии по заданию Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего под Белгородом диверсию

ФСБ показала видео задержания мужчины, который готовил диверсию под Белгородом по указанию украинских спецслужб. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как силовики кладут россиянина лицом в пол и одевают на него наручники.

Злоумышленник — уроженец Московской области. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статьям 275 («Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России») и 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), представившимся членом запрещенного в России украинского военизированного объединения, через мессенджер Telegram. По его заданию злоумышленник незаконно приобрел взрывное устройство для совершения диверсии и заложил его под объект транспортной инфраструктуры на территории региона.