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14:45, 28 августа 2024Бывший СССР

Аналитик оценил попытки ВСУ сдержать ВС России возле Покровска

Аналитик Bild Репке: нет никаких признаков сдерживания ВС России возле Покровска

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Нет никаких признаков сдерживания Вооруженных сил (ВС) России украинской армией возле Покровска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналист издания Bild и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети X.

Репке оценил попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать российские войска на покровском направлении на фоне взятия Мемрика и продвижения в Новогродовке. Он подчеркнул, что темп продвижения российских военных на данном участке фронта в ДНР составляет три километра в день.

«На местности нет никаких признаков того, что украинские солдаты блокируют им путь», — подчеркнул аналитик.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила об отсутствии солдат на позициях ВСУ на покровском направлении. По ее словам, окопы в Новогродовке и Селидово были пустыми.

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      Юрий Леонов
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