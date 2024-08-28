Бельгийский депозитарий задумали обанкротить в Москве

Арбитражный суд Москвы 21 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear

Арбитражный суд Москвы 21 ноября проверит обоснованность заявления о признании бельгийского депозитария Euroclear банкротом. Об этом со ссылкой на материалы инстанции сообщает «Интерфакс».

В поданном несколько дней требовании АО «Гео-Система сумма задолженности перед ним не указана. Весной российские суды взыскали по иску компании с организации, которую теперь задумали обанкротить, 1,156 миллиона долларов убытков в связи с блокировкой активов.

Как напоминает агентство, сейчас в судах находится более 100 исков, поданных компаниями, банками и частными инвесторами в связи с этой же причиной. По некоторым таким спорам решения уже вынесены. Так, индивидуальный предприниматель Элида Хасанова выиграла в мае суд против Euroclear. О полном удовлетворении иска частного инвестора заявил столичный арбитраж.

Депозитарий только за первый квартал 2024 года заработал на замороженных активах России 1,57 миллиарда евро. В июне, после введения санкций США против Национального расчетного депозитария (НРД), Euroclear сначала заморозил процесс разблокировки активов россиян, после чего уведомил НРД, что для тех из них, что имеют связь с юрисдикцией США, теперь потребуется разрешение управления американского Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC), писали «Ведомости».