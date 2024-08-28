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20:37, 28 августа 2024Мир

Израильские военные обстреляли машину с гумработниками ООН в секторе Газа

ООН: израильские военные обстреляли машину с гумработниками в Газе

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Израильские военные обстреляли транспорт с гуманитарными работниками ООН в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

«Гуманитарный автомобиль ООН с четкими опознавательными знаками (...) был поражен 10 раз выстрелами [Армии обороны Израиля] ЦАХАЛ», — уточнил Дюжаррик.

По словам представителя генсека ООН, гуманитарные работники не пострадали. Отмечается, что инцидент произошел накануне, а передвижение машины координировалось с израильскими военными.

Ранее заместитель Верховного комиссара ООН Нада Ал-Нашиф заявила, что Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и больше не выдает визы представителям Управления. Ал-Нашиф добавила, что у Управления больше нет политических отношений с Израилем, поскольку они их полностью разорвали.

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      Виктория Кондратьева
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