В ООН заявили о разрыве связей УВКПЧ с Израилем

Нада Ал-Нашиф: Израиль разорвал отношения с УВКПЧ ООН и больше не выдает визы

Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и больше не выдает визы представителям Управления, которые по долгу работы должны иметь доступ на израильскую территорию. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН Нада Ал-Нашиф, сообщает РИА Новости.

«Наши запросы на получение визы больше не получают ответа. Мы продолжаем требовать доступа, и единственные люди из нашей организации, которым удается попасть в Газу, делают это на индивидуальной основе в качестве гуманитарных работников. У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали», — заявила замглавы.

Израиль запретил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку посетить страну и палестинские территории еще в ноябре 2023 года. В январе 2024 представитель УВКПЧ в Газе Аджит Сунга заявила, что Израиль нарушает обязательства, атакуя гражданские объекты в Газе.