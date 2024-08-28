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10:53, 28 августа 2024Россия

Мигранта выдворили из России из-за его ВИЧ-статуса

В Санкт-Петербурге суд решил выдворить мигранта из-за его ВИЧ-статуса

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Суд в Санкт-Петербурге решил выдворить из России гражданина Узбекистана из-за его ВИЧ-статуса. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

В то же время отмечается, что медики сочли иностранца «эпидемиологически безопасным».

Мигрант, проживавший в Петербурге, узнал о том, что болен, в 2017 году. В 2018-м суд признал его пребывание в России нежелательным и уведомил об этом письмом, которое мужчина не получил. В июле прошлого года его не пустили на рейс из Душанбе в Петербург.

Иностранный гражданин оспорил решение о нежелательности пребывания в суде, но тот отказал ему в удовлетворении жалобы.

Суд не учел аргументы узбека о том, что он принимает противовирусную терапию и имеет заключение Центра по профилактике и борьбе со СПИДом о том, что он не может передать инфекцию другим людям. Также суд не принял во внимание, что его брат и родители являются гражданами России, хотя закон позволяет в таких случаях людям с ВИЧ оставаться в стране. Судья посчитала, что мужчина создал свою семью, члены которой живут в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что семью юного мигранта высылают из России после плевка в лицо подростку в Барнауле.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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