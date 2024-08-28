Минобороны показало кадры авиационных ударов по бойцам и технике ВСУ в Курской области

Минобороны: российская авиация нанесла удары по технике ВСУ в Курской области

Российская авиация нанесла удары по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры авиационных ударов показало Минобороны.

На них видно, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по скоплению украинских военных, а также бронированной и автомобильной военной технике противника, местоположение которых ранее разведала Российская армия.

В ведомстве уточнили, что после нанесенного удара экипажи также выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — официально заявили в Минобороны.

Бои в Курской области ведутся уже более трех недель. В регионе действует режим контртеррористической операции. Ранее Минобороны показало видео с уничтожением украинского танка в Курской области.