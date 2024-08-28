Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 28 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры авиационных ударов по бойцам и технике ВСУ в Курской области

Минобороны: российская авиация нанесла удары по технике ВСУ в Курской области

Российская авиация нанесла удары по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры авиационных ударов показало Минобороны.

На них видно, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по скоплению украинских военных, а также бронированной и автомобильной военной технике противника, местоположение которых ранее разведала Российская армия.

В ведомстве уточнили, что после нанесенного удара экипажи также выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — официально заявили в Минобороны.

Бои в Курской области ведутся уже более трех недель. В регионе действует режим контртеррористической операции. Ранее Минобороны показало видео с уничтожением украинского танка в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Apple выпустит восемь версий iPhone 16

      Павла Дурова доставили в суд во Франции

      Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка захотела уменьшить грудь

      Власти Таджикистана решили бороться с колдовством

      Капитализация компании Уоррена Баффета приблизилась к триллиону долларов

      Захарова обвинила Украину в распространении фейков о помощи жителям Курской области

      В России резко вырос один из видов аренды жилья

      Биржевые цены на бензин выросли до максимума с начала года

      Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше