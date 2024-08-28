Мужчина решил сделать тост и обнаружил в хлебе опасный для жизни предмет

Пользователь Reddit с ником Solidis262 рассказал на портале, как его отец обнаружил в хлебе опасный для жизни предмет. В комментариях героев публикации призвали обратиться в агентство Минздрава США.

Автор поста рассказал, что его отец решил сделать тост. Однако перед тем, как положить хлеб в тостер, мужчина обнаружил, что в ломтике была игла длиной несколько сантиметров. Пользователь уточнил, что никто из его семьи не мог случайно поместить предмет в хлеб.

В комментариях мужчин призвали обратиться в FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. По их мнению, предмет мог оказаться в хлебе из-за невнимательности сотрудников на производстве.

Также комментаторы сочли увиденное опасным для здоровья автора публикации. Они посоветовали сообщить о случившемся в суд и нанять хорошего адвоката.

Ранее парень рассказал на Reddit, как, проснувшись, обнаружил на своем холодильнике пугающую деталь. Комментаторы посоветовали автору поста установить в доме камеры наблюдения.