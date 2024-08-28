Мужчина уличил жену в измене с его братом и поджег ее

В Таиланде мужчина поджег жену, уличив ее в измене с его братом

Мужчина из Таиланда поджег жену и скрылся. Об этом пишет The Thaiger.

22 августа 27-летний мужчина по фамилии Мью облил жену крепким алкоголем, поджег ее при помощи зажигалки и покинул место преступления на мотоцикле. Женщину с сильными ожогами экстренно госпитализировали. Кто именно вызвал скорую, неизвестно. Жертва была в настолько тяжелом состоянии, что не смогла дать показания о случившемся. После опроса очевидцев полиция стала искать Мью.

Правоохранители через родственников предложили мужчине во всем сознаться и пойти навстречу следствию. 25 августа Мью сдался полиции. Во время допроса он объяснил, что причиной его жестокости стала ревность. По его словам, он уличил жену в измене с его братом и не смог справиться со злостью и болью от предательства. Мью взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина расстался с жизнью после того, как узнал об измене жены. Она завела служебный роман с врачом.