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12:26, 28 августа 2024Из жизни

Мужчина уличил жену в измене с его братом и поджег ее

В Таиланде мужчина поджег жену, уличив ее в измене с его братом

Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мужчина из Таиланда поджег жену и скрылся. Об этом пишет The Thaiger.

22 августа 27-летний мужчина по фамилии Мью облил жену крепким алкоголем, поджег ее при помощи зажигалки и покинул место преступления на мотоцикле. Женщину с сильными ожогами экстренно госпитализировали. Кто именно вызвал скорую, неизвестно. Жертва была в настолько тяжелом состоянии, что не смогла дать показания о случившемся. После опроса очевидцев полиция стала искать Мью.

Правоохранители через родственников предложили мужчине во всем сознаться и пойти навстречу следствию. 25 августа Мью сдался полиции. Во время допроса он объяснил, что причиной его жестокости стала ревность. По его словам, он уличил жену в измене с его братом и не смог справиться со злостью и болью от предательства. Мью взяли под стражу.

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      Антонина Черташ
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