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08:37, 28 августа 2024Мир

На Западе предсказали поражение Украины при отсутствии изменений в политике США

Экс-главком НАТО Бридлав: если США продолжат свою политику, Украина проиграет

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если США продолжат ограничивать использование поставляемых Киеву баллистических ракет большой дальности, то Украина в итоге проиграет. Поражение украинский войск при отсутствии изменений в политике Вашингтона предсказал генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий войск НАТО в Европе Филип Бридлав, сообщает Associated Press (AP).

«Если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, Украина в конечном итоге проиграет. Прямо сейчас мы намеренно не даем Украине того, что им нужно для победы», — сказал он.

Отмечается, что администрация президента США Байдена считает необходимыми свои осторожные размышления о том, какое современное оружие она поставляет Украине, чтобы избежать возможной ответной реакции России.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием. Он подчеркнул, что Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня.

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      Семен Александров
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