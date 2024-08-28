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20:32, 28 августа 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на соседей из-за счетчика россиянина арестовали

В Красноярсе арестовали мужчину, зарезавшего соседа после ссоры из-за счетчика

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске суд арестовал местного жителя, напавшего с ножом на соседей по лестничной площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным следствия, утром 26 августа жильцы дома по улице Щорса нашли в подъезде супругов в луже крови. К приезду бригады скорой помощи мужчина не подавал признаков жизни, а женщину госпитализировали с ножевыми ранениями. Установлено, один из жителей многоквартирного дома вышел снимать показания, а его сосед подумал, что тот сматывает накрученное. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил 69-летнего соседа ножом дважды. На крики выбежала 63-летняя жена пострадавшего, которую также несколько раз ударили ножом.

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