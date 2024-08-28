Назван полезный для профилактики рака фрукт

Диетолог Сауттер посоветовала регулярно есть груши для профилактики рака

Груши имеют целый список полезных свойств, в том числе их можно есть для профилактики рака, считает диетолог Лили Сауттер. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Сауттер объяснила, что груши богаты антиоксидантами и полифенолами — веществами, которые обладают мощным противораковым эффектом. Кроме того, по ее словам, регулярное употребление этих фруктов полезно для пищеварения и снижения веса. «Груши не только очень вкусны, но и являются идеальным низкокалорийным дополнением к любой диете для похудения. Более того, высокое содержание клетчатки означает, что эта вкусная и сладкая закуска отлично подходит для утоления голода», — посоветовала Сауттер.

Специалистка также назвала груши хорошей альтернативой привычным сладостям. Она уточнила, что они имеют сладкий вкус, но фруктоза, содержащаяся в них, в отличие от обычного сахара, не приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови.

В заключение Сауттер добавила, что груши являются ценными источниками витаминов и минералов, включая витамин С, калий, магний и железо.

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