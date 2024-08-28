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13:15, 28 августа 2024Экономика

Названо условие подорожания доллара до 100 рублей

Экономист Лобода: осенью-зимой 2024 года доллар может подорожать до 100 рублей

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Политическая неопределенность может обернуться скачком курса доллара до 100 рублей. Об этом заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, еще одним фактором, который скажется на курсе американской валюты, могут стать итоги выборов президента США. Из-за так называемых «черных лебедей» есть риск подорожания доллара до 95 рублей. А в случае очень негативного внешнего фона — до 100 рублей. Наибольшая вероятность такого развития событий — ноябрь и начало декабря 2024 года.

По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, к середине первого месяца осени евро останется на уровне 102-103 рублей. Что касается доллара, то его курс может дойти до 93-94 рублей. Повышение ключевой ставки Банка России может укрепить рубль, однако не сильнее, чем до 89 рублей за доллар.

Ранее, 21 августа, Банк России повысил официальный курс евро до максимального в 2024 году уровня — почти до 102 рублей.

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