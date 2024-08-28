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15:24, 28 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в оправдании терроризма бойца ММА внесли в список террористов

Обвиняемый в оправдании терроризма боец ММА Якубов внесен в список террористов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов обвиняемого в оправдании терроризма бойца смешанных единоборств (ММА) Ильяса Якубова. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991, село Шали Шалинского района Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что известному российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову грозит до 15 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Дело против бойца могли возбудить из-за видео, в котором высказал грубую критику в отношении рейдов, которые правоохранительные органы проводили в мечетях.

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      Анна Габай
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