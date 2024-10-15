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14:49, 15 октября 2024Силовые структуры

Задержанный за оправдание терроризма боец ММА добился переквалификации обвинения

Боец ММА Ильяс Якубов добился переквалификации обвинения, чтобы попасть на СВО
Начало событий в новости Обвиняемого в оправдании терроризма бойца ММА внесли в список террористов
Ильяс Якубов

Ильяс Якубов. Кадр: Ильяс Якубов / YouTube

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), задержанный за оправдание терроризма, добился переквалификации обвинения, чтобы попасть в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас Якубов обвиняется по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Он уже попросился на СВО и ожидает окончательного решения Министерства обороны России.

Боец был задержан в конце октября 2023 года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности и заключен под стражу. По данным следствия, он «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях».

В августе Якубова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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      Олеся Мицкевич
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