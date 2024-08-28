Опубликованы новые кадры возникшего из-за БПЛА пожара на нефтебазе в Ростовской области

Появились кадры возникшего из-за БПЛА пожара на нефтебазе в Ростовской области

В сети появились новые кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области, который, по предварительным данным, возник из-за падения беспилотников. Кадры публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах виден идущий от объекта черный дым, который заполонил большую часть неба. Также видны языки пламени, однако звуками взрывов пожар не сопровождается.

На объекте, предварительно, горит два резервуара с топливом. Пожарные сейчас проливают соседние баки, чтобы огонь не распространился на них.

Пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона около трех часов ночи в среду, 28 августа. Как впоследствии уточнил губернатор Василий Голубев, в результате атаки БПЛА загорелся топливный склад. По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь сбили четыре беспилотника.