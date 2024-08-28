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05:00, 28 августа 2024Из жизни

Останки мужчины нашли в чужом доме через 10 дней после его таинственного исчезновения

В США останки мужчины нашли через 10 дней после его исчезновения

Фото: Beaufort County Sheriff's Office / ABC News

Останки мужчины, отдыхавшего на острове Хилтон-Хед-Айленд в США, нашли в чужом доме через 10 дней после его таинственного исчезновения. Об этом сообщает телеканал WJCL.

60-летний Стэнли Котовски приехал на остров из штата Массачусетс, чтобы отдохнуть с семьей. 16 августа около 10 утра он вышел из дома, который арендовали его родственники, и пропал. Отмечается, что мужчина был босиком и не взял с собой никаких личных вещей.

Спустя два часа после ухода Котовски его семья обратилась в полицию. Жена пропавшего объяснила, что он около месяца страдал от бессонницы и уверял, что за ним следят и хотят поймать. «Его беспокойство становилось все сильнее и перешло в легкую паранойю», — добавила женщина.

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После недели поисков полицейским стало известно о «подозрительной активности» в доме, расположенном недалеко от съемного жилья семьи Котовски. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на отмеченное место и обнаружили там человеческие останки. Ожидается, что вскрытие подтвердит, что они принадлежат Котовски. Оно же позволит понять, что с ним случилось.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида волонтеры нашли машину с двумя скелетами. Они предположительно принадлежат матери и дочери, пропавшим 50 лет назад.

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      Юлия Юткина
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