Перечислены симптомы лихорадки Западного Нила

Иммунолог Крючков назвал светобоязнь симптомом лихорадки Западного Нила

Вспышки лихорадки Западного Нила уже неоднократно фиксировались в России, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. По его словам, чаще всего болезнь протекает бессимптомно, но в более тяжелых случаях фиксируются высокая температура, головная боль и другие проявления.

«У болезни есть несколько периодов. Инкубационный длится до двух-трех недель с момента укуса. Дальше — повышение температуры со всеми сопутствующими симптомами. При тяжелом и среднетяжелом течении температура может подниматься до 40 градусов и выше, держится довольно долго. Также бывают сыпь, головные боли, менингоэнцефалиты. Также фиксируют высокое давление, поражение сердца», — сказал иммунолог.

Болезнь, по словам Крючкова, может поражать самые разные органы и системы. Но основная точка приложения лихорадки Западного Нила — головной мозг.

«Поражаются как менингиальная оболочка мозга, так и более глубокие области. В зависимости от локализации может быть неврологическая симптоматика, но в целом — все это проявления, характерные для менингита. Это регидность мышц шеи, светобоязнь и так далее», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России. Там также подчеркнули, что специалисты надзорного органа непрерывно следят за ситуацией как за рубежом, так и в России.