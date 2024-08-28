Приставки Sony PlayStation 5 резко подорожали

VGC: консоли PlayStation 5 резко подорожали в Японии, на родине Sony

Корпорация Sony в очередной раз подняла цены на актуальные игровые консоли PlayStation. На это обратило внимание издание VGC.

В компании объявили, что со 2 сентября цены на приставки PS5 вырастут на 13 тысяч иен, или на 90 долларов США. Таким образом, если переводить местную валюту на американскую, стандартная версия PlayStation 5 будет стоить 550 долларов, модель без дисковода — около 500 долларов. Резкое удорожание объяснили экономической ситуацией в мире и на местном рынке.

Авторы медиа отметили, что приставки PS5 не в первый раз дорожают на родине Sony. По сравнению со стартовой ценой, которая была установлена на консоли в ноябре 2020 года, консоли за неполные четыре года подорожали на 200 долларов. Также со 2 сентября на 20-30 долларов увеличится стоимость геймпада DualSense и аксессуара PlayStation Portal.

Журналисты VGC отметили, что удорожание, судя по всему, коснется только местного рынка — предпосылок, что цены на PS5 вырастут по всему миру, не наблюдается. В США классическая PlayStation 5 стоит 499 долларов, версия без дисковода доступна за 450 долларов.

В конце августа американская корпорация Microsoft выпустила в продажу новые версии игровых приставок Xbox. В их число вошла флагманская консоль Xbox Series X, которая получила увеличенный до 2 терабайт накопитель.