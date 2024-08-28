Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:32, 28 августа 2024Наука и техника

Приставки Sony PlayStation 5 резко подорожали

VGC: консоли PlayStation 5 резко подорожали в Японии, на родине Sony

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Корпорация Sony в очередной раз подняла цены на актуальные игровые консоли PlayStation. На это обратило внимание издание VGC.

В компании объявили, что со 2 сентября цены на приставки PS5 вырастут на 13 тысяч иен, или на 90 долларов США. Таким образом, если переводить местную валюту на американскую, стандартная версия PlayStation 5 будет стоить 550 долларов, модель без дисковода — около 500 долларов. Резкое удорожание объяснили экономической ситуацией в мире и на местном рынке.

Авторы медиа отметили, что приставки PS5 не в первый раз дорожают на родине Sony. По сравнению со стартовой ценой, которая была установлена на консоли в ноябре 2020 года, консоли за неполные четыре года подорожали на 200 долларов. Также со 2 сентября на 20-30 долларов увеличится стоимость геймпада DualSense и аксессуара PlayStation Portal.

Журналисты VGC отметили, что удорожание, судя по всему, коснется только местного рынка — предпосылок, что цены на PS5 вырастут по всему миру, не наблюдается. В США классическая PlayStation 5 стоит 499 долларов, версия без дисковода доступна за 450 долларов.

В конце августа американская корпорация Microsoft выпустила в продажу новые версии игровых приставок Xbox. В их число вошла флагманская консоль Xbox Series X, которая получила увеличенный до 2 терабайт накопитель.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      На Западе признали «несокрушимую мощь» последних ударов России по Украине

      На Украине суд отпустил под залог в 30 миллионов гривен главу Антимонопольного комитета

      Мечтавшая завести детей женщина украла младенца из больничной палаты

      Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

      Трамп уверовал в свое божественное предназначение спасти мир

      Приставки Sony PlayStation 5 резко подорожали

      В ДНР рассказали об эвакуации из подконтрольных ВСУ Покровска и Мирнограда

      В России запустили первый беспилотный поезд

      Трамп уличил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше