Microsoft выпустила новые версии Xbox

Microsoft выпустила три новые консоли Xbox Series в продажу

Американская корпорация Microsoft выпустила в продажу новые версии игровых приставок Xbox. Об этом сообщается на сайте компании.

Консоли оказались обновленными версиями моделей Xbox Series, которые вышли еще в 2020 году. Новые девайсы анонсировали в начале июня. Флагманская Xbox Series X получила расширенный с 1 до 2 терабайт накопитель, а также новую расцветку. Устройство оценили в 599 долларов.

Microsoft также выпустила Xbox Series X Digital Edition, которая в отличие от оригинальной топовой консоли не получила оптического привода. Цифровая версия приставки доступна за 449 долларов. Третьим представленным гаджетом оказалсь доступная консоль Xbox Series S, которая получил накопитель емкостью 1 терабайт. Оригинальная модель имела всего 512 гигабайт памяти. Новый аппарат будет стоить 349 долларов.

Компания уже открыла предзаказ на устройства в ряде стран. В Microsoft напомнили, что до конца 2024 года выйдет несколько новых игр — Age of Mythology: Retold, Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV: Vessel of Hatred и другие тайтлы.

Ранее журналисты издания The Shortcut заявили, что корпорация Sony представит консоль PlayStation 5 Pro в сентябре. Игровой девайс можно будет купить до конца 2024 года.